Rusya'dan İsrail'e "Lübnan" tepkisi: Müzakere sürecine tehdit

Rus Sözcü Zaharova, İsrail'in dün Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu saldırının, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlendiğine işaret eden Zaharova, saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zaharova, saldırının ABD-İran arasında planlanan müzakere süreci için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırgan eylemler, planlanan müzakere süreci için tehdit oluşturuyor ve Orta Doğu'da geniş çaplı silahlı çatışmaların yaşanması riskini önemli ölçüde artırıyor. Çatışmaların durdurulmasından, durumun siyasi diplomatik çözümüne dönülmesinden yanayız. Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

Sözcü Zaharova, Lübnan ve Orta Doğu bölgesinde durumun istikrara kavuşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda, en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.