Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya’dan İtalya’ya saldırı: Bankalara ve kurumlara siber sabotaj yapıldı
Giriş Tarihi: 12.1.2025 16:34

Rusya’dan İtalya’ya saldırı: Bankalara ve kurumlara siber sabotaj yapıldı

Rusya yanlısı korsanlar İtalya’yı hedef aldı. Ülkenin bazı bankalarına ve kurumlarına siber saldırı gerçekleştirildi.

AA
Rusya’dan İtalya’ya saldırı: Bankalara ve kurumlara siber sabotaj yapıldı

İtalya'da bazı bankalar ve kurumların Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberde, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların, ayrıca Taranto ve Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’dan İtalya’ya saldırı: Bankalara ve kurumlara siber sabotaj yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA