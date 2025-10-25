Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenledi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti. İlk bilgilere göre bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Tkaçenko, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
"RUS ORDUSU 62 İHA İLE SALDIRDI"
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece ülkeye 62 insansız hava aracı (İHA) ve 9 "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırdığını belirtti.
UKRAYNA HAVA SAVUNMASINDAN KARŞILIK
Hava savunma güçlerinin 4 füze ve 50 İHA'yı düşürdüğü açıklandı.