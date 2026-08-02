Rusya’dan Kiev’e füze yağmuru: 10 ölü
Rus-Ukrayna savaşında sahadaki durum giderek daha da şiddetleniyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi de yaralandı. Rusya, Kiev ve çevresindeki askeri sanayi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu füzelerden sadece 1 tanesini imha edebildiklerini itiraf ederek, müttefik ülkelere acil savunma füzesi desteği çağrısında bulundu. Zelenski ayrıca, Rus ordusuna destek sağlayan tesisler ile gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini bildirdi. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydeden Zelenski, "Yaptırım altında olan ve 100 bin tondan fazla kapasiteye sahip Rus konteyner gemisi 'Yaninaya' da vuruldu. Savunma kuvvetlerimizin isabetliliği sayesinde gemi battı" ifadelerini kullandı.