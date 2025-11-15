Rusya’dan Kiev’e İHA istilası

Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere yönelik umutlar azalırken sahadaki çatışmalar yine şiddetlenmeye başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın erken saatlerde Ukrayna'nın başkentine büyük bir saldırı başlattığını, birçok bölgede yangınlar çıktığını ve konutların zarar gördüğünü açıkladı. Klitschko'ya göre saldırıda çeşitli semtlerdeki en az 11 çok katlı konut binası isabet alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenski, saldırılarda 430 İHA ile 18 füze kullandığını kaydetti. Öte yandan Rusya'nın Novorossisk liman bölgesinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırının ardından, hasarı gidermek amacıyla olağanüstü hal rejimi ilan edildi.

AZERBAYCAN ELÇİLİĞİNE FÜZE

Azerbaycan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği'nin alanına İskender tipi füze düşmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi.