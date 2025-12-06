Rusya’dan Kiev’e misilleme: “Terör saldırılarına karşılık verdik”

Bakanlık, Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırılarının ardından Rus ordusunun harekete geçtiğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine, bunların enerji altyapısına ve askeri amaçlarla kullanılan liman yapılarına yoğun bir saldırı gerçekleştirdi" dedi.

HEDEFLER HİPERSONİK 'KİNJAL' FÜZELERİ İLE VURULDU

Açıklamada, operasyonlarda hipersonik Kinjal füzeleri, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'ların kullanıldığı vurgulanarak, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir okulun ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram hesabından bölge üzerinde 29 İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek "Çok katlı bina hasar gördü. Binada çıkan yangın söndürüldü. Can kaybı yok. İHA parçaları bölgedeki bir sanayi alandaki işletmeye de düştü. Ciddi hasar yok." ifadelerini kullandı.