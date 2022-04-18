Rusya’dan korkunç provokasyon iddiası: Bizi suçlamak için kiliseleri saldırı yapacaklar, tarihi de belli

Savaşın 54. gününde Rusya ve Ukrayna tarafları, Ukrayna'da olan olaylarla ilgili birbirlerine çeşitli iddialar yöneltmeye devam ediyor. Bir yeni iddia bu defa Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.