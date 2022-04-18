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Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:48 Son Güncelleme: 18.4.2022 16:56

Rusya'dan korkunç provokasyon iddiası: Bizi suçlamak için kiliseleri saldırı yapacaklar, tarihi de belli

AA
Rusya’dan korkunç provokasyon iddiası: Bizi suçlamak için kiliseleri saldırı yapacaklar, tarihi de belli

Rusya Ukrayna savaşı 54. günde Ukrayna'nın Lviv kentinden gölen yıkıcı görüntülerle devam ediyor. Öte yandan savaşın başladığından beri taraflar birbirlerini olayları provoke etmekle suçladı. Rusya'dan bu suçlamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna'nın 70'ten fazla grup oluşturup kiliselerde korkunç olaylara imza atacağını söyleyen Rusya, bunun tarihinin de belli olduğunu belirtti. Rusya, Kiev yönetiminin böylece Rusya'nın "Ukraynalı sivilleri öldürmekle" suçlayabileceğini ifade etti.

Savaşın 54. gününde Rusya ve Ukrayna tarafları, Ukrayna'da olan olaylarla ilgili birbirlerine çeşitli iddialar yöneltmeye devam ediyor. Bir yeni iddia bu defa Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.

"KIEV YÖNETİMİ YENİ PROVOKASYONLAR YAPACAK"

Mizintsev, Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" yapacağını savunarak, "Kiev rejimi, bazı Batılı ülkelerin desteği ile Zaporijya, Mıkolayiv, Odessa ve Harkiv bölgelerinde çok sayıda sivilin ölümüyle ilgili korkunç provokasyonların hazırlıklarını tamamlıyor. Bunun için Paskalya gecesinde (24 Nisan) Ortodoks kiliselerine yönelik saldırı düzenleme amacıyla 70'ten fazla grup oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Bunun, Rusya'yı "Ukraynalı sivilleri öldürmekle suçlamak" için yapılacağını savunan Mizintsev, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve diğer uluslararası örgütlere, Kiev yönetimini bu tür eylemlerden vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulundu.

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Rusya'dan korkunç provokasyon iddiası: Bizi suçlamak için kiliseleri saldırı yapacaklar, tarihi de belli
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