Rusya’dan korkutan açıklama: Nükleer silahların azaltılması imkansız!

NATO SALDIRISINA KARŞI HAZIRLIKLILAR

Rusya'nın NATO ülkelerine gelecekte saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini sağladığını ve bunu yapmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Peskov, şöyle devam etti:

"Rusya, askeri altyapısıyla NATO'ya doğru hiçbir zaman ilerlemedi. Tam tersi bir süreç söz konusu. NATO'nun genişlemesinin tüm aşamalarını, askeri altyapısını Rus sınırlarına doğru güçlendirme yönündeki tüm adımları biliyoruz. Kimin kime tehlike oluşturduğu iyi biliniyor. Dolayısıyla tehlikeyi oluşturanın Rusya Silahlı Kuvvetleri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış, mantıksız ve tüm tarihin akışına aykırı."

Sözcü Peskov, NATO'nun "Steadfast Noon" yıllık nükleer tatbikatına ilişkin ise "Elbette, bu tür tatbikatlar, Ukrayna'daki sıcak savaş bağlamında durumun gerginleşmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.