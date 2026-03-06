Rusya’dan kritik açıklama: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz”

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Putin’in “Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına gönderebiliriz” ifadelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Novak, Putin’in talimatlarının ardından şirketlerde görüştüğünü ifade ederken, LNG’nin bir kısmının diğer pazarlara yönlendirilmesine karar verildiğini aktardı.

AA

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazını Avrupa yerine başka pazarlara gönderme konusundaki çalışma talimatını değerlendirdi. Rus hükümetinin, Putin'in talimatının ardından şirketlerle görüştüğünü anlatan Novak, "Avrupa'ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik." dedi.

Novak, Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle görüşmelere başladığına işaret ederek, "Şirketlerimiz, Avrupa'dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazını dost ülkelere göndermek istediklerinin altını çizdi. Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

AB Konseyi, gelecek yıl Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tümüyle durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.

