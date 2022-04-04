Rusya’dan Litvanya’ya flaş yanıt: İkili ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya'nın "Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi" yönünde bugün karar aldığını belirtti.

Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesinin istendiğine dikkati çeken Zaharova, Rusya'nın Klaipeda Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerinin de durdurulduğunu ve konsolosluk çalışanlarından da Litvanya'yı terk etmelerinin istendiğini aktardı.

Zaharova, "Litvanya yönetiminin bu aşırı derecedeki düşmanca eylemleri, ikili ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor. Litvanya tarafı, tamamıyla bundan sorumludur. Buna karşı önlemler en kısa zamanda açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıklamıştı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti.