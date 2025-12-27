Rusya’dan misilleme açıklaması: Ukrayna’daki enerji ve askeri hedefleri vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji altyapı tesisleri ile askeri sanayi alanındaki işletmelere yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil olmak üzere karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği belirtilerek, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.