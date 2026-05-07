Rusya’dan müzakere açıklaması: Sürecin devam etmesini umuyoruz

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Amerikan müzakereciler, belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli. Bu, ABD'nin doğrudan yer aldığı bir süreç." şeklinde konuştu.

Varşova'nın ülkeyi askerileştirme yönündeki planlarına ilişkin ise Peskov, "Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ülkemize yönelik bu yaklaşım kabul edilemez. Bu ülkeler, Avrupa kıtasında büyük çatışmaya ve gerginliğin artmasına yol açıyor. Onlar bundan sorumlu." dedi.