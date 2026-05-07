Rusya’dan müzakere açıklaması: Sürecin devam etmesini umuyoruz
Kremlin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek, "Müzakerelere açığız." ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Amerikan müzakereciler, belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli. Bu, ABD'nin doğrudan yer aldığı bir süreç." şeklinde konuştu.
Peskov, ABD'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirterek, "Washington'un müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz. Sürecin devam etmesini bekliyoruz. Müzakerelere açığız." ifadelerini kullandı.
Varşova'nın ülkeyi askerileştirme yönündeki planlarına ilişkin ise Peskov, "Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ülkemize yönelik bu yaklaşım kabul edilemez. Bu ülkeler, Avrupa kıtasında büyük çatışmaya ve gerginliğin artmasına yol açıyor. Onlar bundan sorumlu." dedi.