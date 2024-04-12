Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Nijer'e hava savunma sistemi gönderildi
Giriş Tarihi: 12.4.2024 12:24

Rusya'dan Nijer'e hava savunma sistemi gönderildi

Rusya, Nijer'e askeri eğitmen ve hava savunma sistemi gönderdi.

AA
Rusya’dan Nijer’e hava savunma sistemi gönderildi

Nijer devlet televizyonundaki haberde, Rusya'nın gönderdiği askeri eğitmen, personel ve hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığı belirtildi.

Devlet televizyonuna konuşan bir eğitmen, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek ve orduyu eğitmek üzere Nijer'e geldiklerini söyledi.

Nijer, Temmuz 2023'teki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi sınır dışı etmişti.

Niamey yönetimi, Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan Nijer'e hava savunma sistemi gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA