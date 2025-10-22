Rusya’dan nükleer güç gösterisi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

"Yars" kıtalararası balistik füzenin Kamçatka, "Sineva" balistik füzenin ise Barents Denizi'ndeki nükleer denizaltıdan fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Tu-95MS uçağının da tatbikata katıldığına işaret edildi.