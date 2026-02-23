Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı: 2 ölü

Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki bölgesi Odessa'yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) göre insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına saldırdığını belirtti. Kuleba, "Sivil lojistik ve liman altyapısına yönelik bir darbe daha. Rusya, hiçbir askeri amacı olmayan tesislere sistematik olarak saldırıyor ve bölgenin ve ülkenin ekonomisini zayıflatmaya çalışıyor" dedi. Oleksii Kuleba, yük taşımacılığı depolama alanının zarar gördüğünü de bildirdi.