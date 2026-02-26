Haberler

Rusya'dan Orta Doğu açıklaması: Gerginliğin tek sebebi ABD'dir!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulubndu. ABD'nin sürekli İran'ı tehdit ettiğini söyleyen Zaharova, Orta Doğu bölgesindeki durumu sorumsuzca gerginleştirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 21:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. İran ile ilgili duruma değinen Zaharova, "Washington'un İran'ı sürekli tehdit ettiğini ve bölgedeki durumu sorumsuzca gerginleştirdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu. Zaharova, Rusya ile İran'ın karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini sürdürdüğünü ve İran'ın yanında olduklarını dile getirdi.

"AB'nin Rus diplomat sayısını azaltma kararına karşılık vereceğiz" Brüksel'in Avrupa Birliği'ndeki (AB) Rus diplomat sayısını azaltma yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, bunun 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine aykırı olduğunu ve buna karşılık vereceklerini belirtti. Zaharova, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunun altını çizdi.