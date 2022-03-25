Rusya’dan sahada kritik kayıp: Ukrayna dünya medyasına son dakika duyurdu!

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna'ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3'ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645'i öldü, geriye kalan 3 askerden 2'si de yaralı." diye konuştu.