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Giriş Tarihi: 31.5.2023 13:54

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiğini duyurdu

AA
Rusya’dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa’da imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ BİLGİLER VERİLDİ

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşılırken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik
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