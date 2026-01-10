Rusya’dan sert mesaj: “Ukrayna’da Avrupa ve NATO’ya geçit vermeyeceğiz”

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki olası yabancı askeri varlığa ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini belirten Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinin tutumunu hedef aldı.

"UKRAYNA'DA HİÇBİR AVRUPA VEYA NATO BİRLİĞİNE İZİN VERMEYECEK"

Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüleri paylaşan Medvedev, "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.