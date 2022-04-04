Rusya’dan ’sokak ortasındaki ceset görüntülerine’ ilişkin açıklama: İddialar yalan

REDDEDİLEMEZ ŞEKİLDE DOĞRULUYOR"

Açıklamanın devamı şöyle:

En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır."