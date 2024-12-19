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Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:29 Son Güncelleme: 19.12.2024 10:40

Rusya’dan şoke eden açıklama: İngiliz Times gazetesi editörleri 'meşru askeri hedef' sayıldı

Rusya’da üst düzey komutan Ukrayna operasyonu neticesinde öldürüldü. Olay sonrası, İngiltere merkezli Times gazetesi, saldırıyı öven yazılarını manşete taşıdı. Çıkan haberlere öfkelenen Moskova, medya kuruluşunda çalışan editörleri uyardı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya’dan şoke eden açıklama: İngiliz Times gazetesi editörleri ’meşru askeri hedef’ sayıldı

Rusya'da salı günü, ordunun kimyasal, biyolojik ve radyolojik silahlar biriminin sorumlusu Korgeneral Igor Kirillov öldürüldü. Kirillov, Moskova'da bir binadan çıktığı sırada gerçekleşen patlama sonucu asistanıyla birlikte öldürüldü. Ukrayna saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İngiltere merkezli The Times Gazetesi, Ukrayna'nın suikastını "meşru bir savunma eylemi" olarak niteleyen haberini manşete taşıdı.

RUSYA GAZETE ÇALIŞANLARINI UYARDI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev çarşamba günü, Times'ın Rus general suikastını konu alan haberlerine yanıt olarak gazetenin editörlerini "meşru askeri hedefler" olarak nitelendirdi.

Sert açıklamalarda bulunan Medvedev, "Rusya'ya karşı suç işleyenlerin her zaman suç ortakları vardır. Onlar da artık meşru askeri hedeflerdir. Bu kategoriye, manşetlerinin arkasına korkakça saklanan The Times'ın zavallı çakalları da dahil olabilir." İfadelerini kullandı.

Medvedev, ek olarak sözlerine şunları ekledi: "Londra'da her şey serbest olduğundan Times'daki gazeteciler dikkatli olmalı."

İNGİLTERE'DEN YANIT

Medvedev'in paylaşımına yanıt veren İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'te yaptığı paylaşımda, "Times gazetecilerine yönelik çete tehditleri umutsuzluğun kokusunu veriyor" yorumunda bulundu.

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Rusya’dan şoke eden açıklama: İngiliz Times gazetesi editörleri 'meşru askeri hedef' sayıldı
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