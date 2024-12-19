Rusya’dan şoke eden açıklama: İngiliz Times gazetesi editörleri ’meşru askeri hedef’ sayıldı

Rusya'da salı günü, ordunun kimyasal, biyolojik ve radyolojik silahlar biriminin sorumlusu Korgeneral Igor Kirillov öldürüldü. Kirillov, Moskova'da bir binadan çıktığı sırada gerçekleşen patlama sonucu asistanıyla birlikte öldürüldü. Ukrayna saldırının sorumluluğunu üstlendi.
İngiltere merkezli The Times Gazetesi, Ukrayna'nın suikastını "meşru bir savunma eylemi" olarak niteleyen haberini manşete taşıdı.
RUSYA GAZETE ÇALIŞANLARINI UYARDI
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev çarşamba günü, Times'ın Rus general suikastını konu alan haberlerine yanıt olarak gazetenin editörlerini "meşru askeri hedefler" olarak nitelendirdi.
Sert açıklamalarda bulunan Medvedev, "Rusya'ya karşı suç işleyenlerin her zaman suç ortakları vardır. Onlar da artık meşru askeri hedeflerdir. Bu kategoriye, manşetlerinin arkasına korkakça saklanan The Times'ın zavallı çakalları da dahil olabilir." İfadelerini kullandı.
Medvedev, ek olarak sözlerine şunları ekledi: "Londra'da her şey serbest olduğundan Times'daki gazeteciler dikkatli olmalı."