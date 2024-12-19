RUSYA GAZETE ÇALIŞANLARINI UYARDI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev çarşamba günü, Times'ın Rus general suikastını konu alan haberlerine yanıt olarak gazetenin editörlerini "meşru askeri hedefler" olarak nitelendirdi.

Sert açıklamalarda bulunan Medvedev, "Rusya'ya karşı suç işleyenlerin her zaman suç ortakları vardır. Onlar da artık meşru askeri hedeflerdir. Bu kategoriye, manşetlerinin arkasına korkakça saklanan The Times'ın zavallı çakalları da dahil olabilir." İfadelerini kullandı.

Medvedev, ek olarak sözlerine şunları ekledi: "Londra'da her şey serbest olduğundan Times'daki gazeteciler dikkatli olmalı."