Rusya’dan şoke eden açıklama: Ukrayna TürkAkım Hattı’na saldırdı

Ukrayna ve Rusya, karşılıklı olarak enerji alt yapılarını hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı alt yapısına saldırı girişiminde bulunmakla suçladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi 11 Ocak'ta Avrupa ülkelerine gaz tedarikini kesintiye uğratmak amacıyla TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden gaz tedarikini sağlayan Gay-Kodzor yakınlarındaki Russkaya Kompresör İstasyonu'na 9 İHA ile saldırı başlattı. Hava savunma birlikleri tüm İHA'ları düşürdü ve saldırı püskürtüldü" ifadesi kullanıldı.