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Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:16

Rusya’dan şoke eden uyarı! Nükleer savaş an meselesi

Son zamanlarda Batılı devletlerin Ukrayna’ya olan desteklerini artırması Avrupa’daki gerilimi tırmandırıyor. Şimdi de Kiev’e nükleer silah verme yönündeki iddialar Rusya’yı iyice kızdırdı. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu hamlenin Moskova’yla girilecek bir nükleer çatışmanın habercisi olduğunu bildirdi.

AA
Rusya’dan şoke eden uyarı! Nükleer savaş an meselesi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Batı'da Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Bunun "saçma" bir fikir olduğunu aktaran Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimine nükleer silah verilmesi tehdidi, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebilir. Rusya'nın Nükleer Caydırıcılık Politikası Belgesi'nin 19. maddesine göre, bu tür silahın fiilen teslim edilmesi ülkemize yönelik saldırıyla eş değer."

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Rusya’dan şoke eden uyarı! Nükleer savaş an meselesi
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