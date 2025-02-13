Rusya’dan sonra Belarus da harekete geçti: ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, Belarus'ta bir ABD vatandaşı ile iki kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Leavitt, serbest bırakılanların ismini açıklamazken, ABD tarafından finanse edilen Radio Free Europe CEO'su Stephen Capus, serbest bırakılanlardan birinin Kasım 2021'de tutuklanan gazeteci Andrei Kuznechyk olduğunu belirtti. Capus, "Bugün Andrei, eşi Alesya ve iki küçük çocuğu için güzel bir gün. Üç yıldan fazla süren bir aradan sonra, bu aile Başkan Trump sayesinde tekrar bir araya geldi" dedi.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka ise Kuznechyk'in Litvanya'daki ailesinin yanına ulaştığını ifade etti. Tsikhanouskaya, serbest bırakılanlar arasında yer alan aktivist Alena Maushuk'un ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu ve serbest bırakılan üç kişinin de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta olduğunu söyledi.