Rusya’dan Tahıl Anlaşması açıklaması: Türkiye’ye 1 milyon ton indirimli tahıl tedarik edilecek

EN ÜST DÜZEY TEMAS PROGRAMI

Açıklamada, Hakan Fidan'ın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Rusya'yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Uluslararası olumsuz duruma ve üçüncü ülkelerin baskısına rağmen üst ve yüksek düzeydeki siyasi diyalog gelişiyor" denildi.



Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye vurgu yapılarak, "Fidan ve Lavrov arasındaki yaklaşan görüşmede en üst düzey ve üst düzey yeni bir temas programının görüşmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.



İstanbul'da imzalanan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'nın uzatmama kararı aldığı tahıl anlaşması konusunun da bu görüşmede ele alınacağı bildirilen açıklamada, "Geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde askıya alınan, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına dair durum tartışılacak" denildi.