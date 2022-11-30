Rusya’dan tavan fiyat uygulamasına tepki: Petrol akışı durdurulacak

Rusya, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması ile ilgili önerisine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, böyle bir ihtimalin küresel enerji piyasasına büyük zarar verebileceğini söyledi.

"PİYASA KARŞITI ÖNLEM"

Bu kararı uygulamaya koyan Batılı ülkelere Rusya'dan petrol akışının kesileceğini belirten Zaharova, "Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması tek başına bir piyasa önlemi değil aynı zamanda piyasa karşıtı bir önlemdir. Bu, tedarik zincirini bozar, küresel enerji piyasasındaki durumu da önemli ölçüde karmaşıklaştırır. Petrol fiyatlarına sözde tavan fiyat uygulaması getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını bunun piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" diye konuştu.