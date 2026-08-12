Rusya'dan Telegram ve Google'a 26 milyon ruble ceza

Rusya, Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verdi. Ülkede Telegram’a erişim engeli de uygulanıyor.

Rusya’dan Telegram ve Google’a 26 milyon ruble ceza
AA

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google aleyhine açılan davaları karara bağladı.

TELEGRAM'A 18,4 MİLYON RUBLE, GOOGLE'A 7,6 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 18,4 milyon ruble, Google'ın da 7,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da Google ve Telegram'ın yanı sıra, Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

Ülkede Telegram'a erişim engeli de uygulanıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#MOSKOVA #RUSYA #TELEGRAM #GOOGLE

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