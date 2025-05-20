Rusya’dan Telegram’a para cezası

Söz konusu platformdaki kullanıcı verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 2,8 milyon ruble (yaklaşık 34 bin 700 dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

RUSYA'DA SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CEZA

Ülkede, Telegramın yanı sıra Zoom, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.