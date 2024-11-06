Rusya’dan Trump’ın ‘savaş’ vaadine yanıt: Eylemleri hayata geçirin!

Sözcü Zaharova, ABD seçiminde zafer tebriki alanların söze Amerika'nın kendi sorunlarıyla başlaması gerektiğinin farkına varmalarının önemli bir ilerleme olduğunun altını çizdi. Trump'ın "Amerika'yı yeniden sağlıklı yapalım." ifadesini anımsatan Zaharova, bu sözleri dünyanın her yerindeki pek çok kişinin duymak istediğini, çünkü Amerikan yönetimleri tarafından başlatılan çatışmalar ve savaşların gezegene zarar verdiğini dile getirdi.

Sözcü Zaharova, "Bugün tamamen sorumsuz Amerikalı politikacıların suçuyla başlatılan çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği tezi dile getirildi. Elbette bu tezlerin ardından herkesin yöneleceği somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.