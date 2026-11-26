Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Novak, iki ülkenin onlarca yılı kapsayan projeleri hayata geçirme konusunda deneyime sahip olduğuna işaret ederek, "Bu tür girişimleri birlikte sonuçlandırabilmemiz ilişkilerimize istikrar kazandırıyor. Rusya, karşılıklı saygı ve güven temelinde bu ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır." ifadesini kullandı.