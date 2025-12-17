Rusya’dan Ukrayna açıklaması! Dnipropetrovsk’te bir yerleşim birimi ele geçirildi

Açıklamada, Donbas bölgesinde Rus birliklerinin avantajlı hat ve mevzileri ele geçirmeye devam ettiği belirtilerek, Doğu askeri birliklerinin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediği ifade edildi.

Rus Savunma Bakanlığı, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Gerasimovka yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verdi.

YENİ TAARRUZ İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI

Gerasimovka'nın ele geçirilmesinin, Doğu askeri birliklerinin Gayçur Nehri'nin batı kıyısındaki varlığını güçlendirdiği belirtilirken, bu gelişmenin Dnipropetrovsk Bölgesi'nin derinliklerine yönelik yeni taarruzların önünü açtığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Rus güçleri tarafından Ukrayna askeri istihbaratına ait insansız bot montaj ve test merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli saldırı insansız hava araçları montaj atölyeleri ve Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 143 alanın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.