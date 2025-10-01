Rusya’dan Ukrayna müzakereleri hakkında açıklama: Duraklama sürecine girdik

Peskov, "Ukrayna ile müzakere sürecinde duraklama var. Maalesef Ukrayna tarafıyla böyle bir görüşmeyi hazırlamak için şu an imkanımız yok. Çünkü Kiev yönetimi, İstanbul müzakere sürecini sürdürme, iletilen taslak belgelere ve çalışma gruplarının oluşturulması teklifimize yanıt verme konusunda acele etmiyor. Durum bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşmenin gerçekleşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, böyle bir görüşme için uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

"RUSYA ORDUSUNU GÜÇLENDİRİYOR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "ülkesinin dünyadaki barışı korumak için savaşa hazırlıklı olması gerektiği" yönündeki açıklamasına değinen Peskov, Rusya'nın da kendi ordusunu her türlü güçlendirdiğini vurguladı. Peskov, "Bununla birlikte Ukrayna krizi dahil tüm sorunların diplomatik müzakereler ve siyasi temaslar yoluyla çözümüne açığız." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Soçi'de Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında yarın yapacağı konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle değişiklik yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise "Trump'ın tüm açıklamalarını dikkatle analiz ediyoruz. Putin, Valday'da kavramlar üzerine konuşma yapıyor. Konuşmanın özü duruma göre değişmiyor." yanıtını verdi.