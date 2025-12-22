Rusya’dan Ukrayna ve Avrupa’ya tepki

Rusya-Ukrayna savaşında sahada çatışmalar sürerken masada barış planı görüşmeleri yapılıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Avrupalılar ve Ukrayna tarafından yapılan ABD tekliflerindeki değişikliklere ilişkin konuştu. Yuri Uşakov, "Avrupalılar ve Ukraynalıların yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları teklifler, kesinlikle belgeyi iyileştirmiyor ve uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini artırmıyor. Bu bir tahmin değil" dedi. Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler, 28 maddelik barış planı üzerinde üzenlemeler yapmıştı.