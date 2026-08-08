Rusya’dan Ukrayna’da yeni ilerleme: Harkiv’de bir yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçti
Moskova yönetimi, Rus güçlerinin Ukrayna’daki cephe hattının farklı yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşiminin kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.
Haber Girişi