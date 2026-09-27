Rusya’dan Ukrayna’daki iletişim ve lojistik merkezlerine İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan iletişim ve lojistik merkezleri ile deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İLETİŞİM VE LOJİSTİK MERKEZLERİNE İHA SALDIRISI

Gün içinde İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'deki "Omega Telecom" ve "Kyivstar" şirketlerine ait veri işleme merkezlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu şirketlerin Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet ve mobil iletişim hizmetleri sağladığı, Omega Telecom'a ait merkezde ayrıca büyük miktarda verinin depolandığı öne sürüldü.

Odessa'da ise askeri yüklerin depolandığı belirtilen "Nova Poçta" lojistik merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör