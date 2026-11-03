Rusya’dan Ukrayna’nın kritik noktalarına saldırı: Zelenski’den ABD’ye yardım çağrısı!

"UKRAYNA'YA HAVA SAHASINI SAVUNMASI İÇİN YARDIM EDİLMELİ"

Zelenskiy, "Sadece bir gecede Ruslar 289 dron, 17 balistik füze ve 59 seyir füzesi fırlattı. Şu anda bile hava saldırısı alarmı devam ediyor ve yeni Rus füze ve dron saldırıları tehdidi mevcut. Tüm bunların ABD Kongre seçimlerinin yapıldığı gün gerçekleştirilmesi çok anlamlı. Ruslar, ABD'nin bu sinyali fark etmeyeceğine inanıyor. Bu tür terör eylemleri fark edilmeli ve durdurulmalıdır. Ukrayna'ya hava sahasını savunması için yardım edilmelidir, aksi takdirde Rusya füze saldırılarını asla durdurmayacaktır. Barışı dürüst ve güvenilir bir şekilde inşa etmeye yardımcı olmak şarttır ve ABD bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.