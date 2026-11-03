Rusya'dan Ukrayna'nın kritik noktalarına saldırı: Zelenski'den ABD'ye yardım çağrısı!
Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına gerçekleştirdiği saldırılar elektrik kesintisine yol açarken, Harkov'daki bir hastaneye yönelik saldırısınında ise en az 73 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Vinnitsy, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerindeki savunma sanayi tesislerine, Ukrayna ordusuna elektrik sağlayan enerji üretim tesislerine ve Odessa bölgesindeki askeri amaçlı kullanılan liman altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli kara ve hava tabanlı silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı düzenlendiği ifade edildi.
ÇOK SAYIDA NOKTAYA EŞ ZAMANLI SALDIRI
Vinnitsy bölgesinde Ladyzhinskaya termik santrali, Dnepropetrovsk bölgesinde Krivorozhskaya ve Pridneprovskaya termik santralleri, Harkov'da ise Kharkovskaya termik santrali, Zmievskaya elektrik trafo merkezi ve Losevo elektrik trafo merkezinin hedef alındığı aktarıldı. Odessa bölgesinde ise Kiliya limanında Ukrayna ordusu için kullanılan liman altyapı tesisleri, Yuzhny limanında ve Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri teçhizat ve çok amaçlı kargo taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.
HARKOV'DA HASTANE VURULDU: 73 YARALI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar, gece boyunca kritik altyapımızı hedef alan karmaşık ve büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ana hedef ise Odesa, Cherkasy, Jitomir, Vinnytsia, Harkov, Dnipro, Chernivtsi, Chernihiv ve Rivne bölgelerindeki enerji üretim tesisleri ve trafo merkezleriydi. Birçok şehir ve yerleşim yerinde acil ve plansız elektrik kesintileri devam ediyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Rus ordusunun Harkov'da doğrudan bir şehir hastanesine saldırdığını, 73 kişinin yaralandığını, tedavi görenlerin bulunduğu kardiyoloji bölümünün hasar gördüğünü belirtti.