Rusya’dan Ukrayna’ya balistik füze saldırısı: 3131 ölü

Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barış konuşulurken taraflar arasındaki saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirtti. Ülkeleri Rusya'ya tepki vermeye çağıran Zelenski, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor" dedi. Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini duyurdu. Ukrayna'nın son 24 saatte Rus toprağı Belgorod'daki enerji altyapı tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.