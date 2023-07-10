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Giriş Tarihi: 10.7.2023 12:12

Rusya‘dan Ukrayna’ya balistik füze suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre Ukrayna Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu.

AA
Rusya‘dan Ukrayna’ya balistik füze suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine yönelik S-200 füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a Rus Hava-Uzay Komutanlığı tarafından verilen raporda 4 Ukrayna balistik füzesinin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın dün S-200 füzeleriyle Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerindeki hedefleri vurma girişiminde bulunduğu ve Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırı girişimini engellediği kaydedilen açıklamada, "Hava savunma füze sistemleriyle 2 adet S-200 füzesi, elektronik harp sistemleriyle benzer 2 füze daha imha edildi. Can kaybı ve yıkım gerçekleşmedi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gerasimov'un en kısa sürede hava saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave önlemler alınması talimatı verdiği kaydedildi.

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Rusya‘dan Ukrayna’ya balistik füze suçlaması
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