Rusya'dan Ukrayna'ya barış göndermesi: "Zelenski çatışmayı uzatmayı istiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, bu hafta Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini anımsatan Zaharova, "Kiev yönetimi lideri, nükleer çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor. Batı Avrupa, nükleer şantajın kurbanı olma riskiyle karşı karşıya. Avrupalılar, bunu durdurmadıkları takdirde sonuçlarından kaçamayacaklarını anlamalı." ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barıştan yana yaklaşım sergilemediğini savunarak, "Zelenskiy, barış istemiyor, aksine çatışmaların sonsuza dek devam etmesini istiyor ve gerginliği tehlikeli seviyeye yükseltmeye hazır." şeklinde konuştu.

Fransa ve Polonya'nın nükleer caydırıcılık alanında tatbikat düzenlemeyi planladığına işaret eden Zaharova, "Bu tür adımlar, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine onarılamaz zararlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer alanda kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ve bunları dikkatle takip ettiklerini belirtti. AB'nin, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almadığını söyleyen Zaharova, bu nedenle AB tarafından krizle ilgili yapılan açıklamalara önem vermediklerini dile getirdi.

