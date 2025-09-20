Rusya’dan Ukrayna’ya füze yağmuru: 3 ölü 26 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın gece boyunca ülkenin birçok bölgesine balistik, seyir füzeleri ve İHA'lar ile saldırdığını belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna tüm gece boyunca Rusya tarafından yoğun saldırı altında kaldı." dedi.

SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINDI

Zelenskiy, saldırıların Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigiv, Zaporijya, Poltava, Odessa, Kiev, Sumi ve Harkiv bölgelerinde sivil altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Dnipro'da yüksek katlı bir binaya misket başlıklı füze isabet etti, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

"RUSYA'YA ULUSLARARASI BASKI ARTIRILMALI"

Zelenskiy, bu saldırıların ardından uluslararası topluma çağrıda bulunarak Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

YARALILAR HASTANELERDE

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak yaptığı açıklamada, Dnipro'ya düzenlenen saldırıda 26 kişinin yaralandığını duyurdu.