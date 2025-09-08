Rusya’dan Ukrayna’ya füze yağmuru

Rusya-Ukrayna savaşında barış konuşulurken sahada çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümet binalarından biri Rusya'nın gece yarısı düzenlediği saldırılarda vuruldu. Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, "İlk kez, hükümet binası, çatısı ve üst katları düşman saldırısı nedeniyle hasar gördü. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor" açıklamasında bulundu. Ukrayna'ya ğöre Rusya, geçtiğimiz cumartesi akşamından pazar sabahına kadar Ukrayna'ya en az 805 İHA ve 13 füze gönderdi. Bu saldırı, savaşın başlamasından bu yana düzenlenen en büyük hava operasyonu olarak kayıtlara geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Kentte konut binaları yıkıldı. 2 kişi hayatını kaybetti, Bakanlar Kurulu binamız da hasar ald" dedi. Öte yandan Avrupalı liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.