Rusya’dan Ukrayna’ya füze yağmuru

Ateşkes çabalarının sonuç vermediği Rusya- Ukrayna savaşında saldırılar yeniden şiddetlendi. Rusya, 12 saatlik hava saldırılarıyla Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok yerleşimi hedef aldı. Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Zelenski, Rusya'ya karşı misilleme saldırılarının süreceğini söyledi. Zelenskiy, bu saldırılarla Rusya'nın gelir kaynaklarının kesilmesini ve "diplomasiye zorlanmasını" hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Zelenski'nin tehdidini "blöf" olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Cephede Ukrayna ordusunun pozisyonları giderek kötüleşiyor" dedi.