Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 40 yaralı

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Harkiv kentine İHA'larla saldırı yaptığını belirtti.

"RUSYA, TAM VE KALICI BİR ATEŞKESİ REDDETMEYE DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ordunun yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki harekatı sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın askeri havacılığının geliştirilmesine yönelik konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, ayrıca yerel balistik füzeleri yaratma sürecini de hızlandırmak istediklerini söyledi.

Rusya'nın, ABD'nin önerdiği ateşkesi reddetmeye devam ettiğini savunan Zelenskiy, "Rusya tam ve kalıcı bir ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve tüm müttefikler artık Rusya'nın bu manipülasyonlarından bıkmış durumda." diye konuştu.