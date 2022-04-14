Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler"

Savaş 50. günde devam ederken, Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya Soruşturma Komitesi bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukraynalı askerlerin Rus askelere işkence ettiği iddiasıyla ceza davası açtığını söyledi.
YASA DIŞI OLARAK TUTULDULAR İDDİASI
Büyük suçları araştıran komite, bazı Rus askerlerinin Zaporijya ve Mykolaiv bölgelerinde Ukrayna güçleri tarafından yakalandığını ve Ukrayna güvenlik servisi tarafından yasa dışı olarak tutulduğunu ifade etti.
FİZİKSEL ŞİDDET VE İŞKENCE
Yapılan açıklamada, "Ruslar, Ukrayna Güvenlil Teşkilatı binasında yasa dışı olarak gözaltında tutuldu. Gerçek koşullar hakkında yanlış açıklama yapmaya zorlanarak fiziksel şiddet ve işkenceye maruz kaldılar" sözlerine yer verildi.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna ise savaş esirlerine yapılan muamele ile ilgili tüm bilgileri kontrol edeceğini ve ihlalleri araştıracağını, şayet ihlal bulursa yasal işlem başlatacağını ifade etti.