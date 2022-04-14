Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler"

YASA DIŞI OLARAK TUTULDULAR İDDİASI

Büyük suçları araştıran komite, bazı Rus askerlerinin Zaporijya ve Mykolaiv bölgelerinde Ukrayna güçleri tarafından yakalandığını ve Ukrayna güvenlik servisi tarafından yasa dışı olarak tutulduğunu ifade etti.