Rusya’dan Ukrayna’ya misilleme! İHA fabrikası ve enerji tesisleri vuruldu

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Kiev'in Rus topraklarında sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği öne sürülerek, bu eylemlere karşılık misilleme yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece İHA üretim fabrikasına ve Ukrayna'nın askeri sanayisi için kullanılan enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

UZUN MENZİLLİ, YÜKSEK HASSASİYETLİ VURUŞ

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.