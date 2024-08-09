Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı:10 ölü

Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.