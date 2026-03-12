Rusya’dan Ukrayna’ya suçlama: TürkAkım’a gaz sağlayan istasyon hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına gaz sağlayan bir tesisi insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

TÜRKAKIM'A GAZ SAĞLAYAN İSTASYON HEDEF ALINDI

Açıklamada, Ukrayna'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gay-Kodzor yerleşim biriminde bulunan ve TürkAkım boru hattına gaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna gece saatlerinde İHA saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Rus tarafı, söz konusu saldırının Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

10 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 10 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırının püskürtüldüğü ve tesiste herhangi bir hasar meydana gelmediği vurgulandı.