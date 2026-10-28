Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Enerji tesisleri ve lojistik merkezi hedef alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Ukrayna'daki askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlere, enerji altyapı tesislerine ve askeri yüklerin taşınmasında görev alan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Volın bölgesindeki Lutsk şehrinde bulunan "Lutsk-Severnaya" elektrik trafo merkezi ile Kovel şehrindeki aynı kapasiteye sahip trafo merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu trafoların, İHA ve bunların parçalarını üreten askeri sanayi işletmeleri ile askeri malzemelerin depolandığı lojistik merkezlere elektrik sağladığı kaydedildi.

Harkiv şehrindeki Ukrayna ordusuna yönelik askeri ve çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen Çernomorsk Limanı'na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu bildirildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör