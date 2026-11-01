Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

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