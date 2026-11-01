Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, “Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna, “Putin'in açacağını düşünüyorum” dedi.
Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var.