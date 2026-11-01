Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, “Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna, “Putin'in açacağını düşünüyorum” dedi.

Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar
AA
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Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var.

Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

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Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

"ZELENSKİY ARARSA PUTİN TELEFONU AÇAR"


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor.

Rusya’dan Ukrayna’ya yeşil ışık: “Zelenskiy ararsa Putin telefonu açar”

Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

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