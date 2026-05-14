Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun bombardıman: 9 katlı bina vuruldu!

Zelenskiy, Kiev'de 9 katlı bir binanın vurulduğunu ve tamamen yıkıldığını aktararak, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Düzinelerce kişi kurtarıldı. Trajik bir şekilde 1 kişi hayatını kaybetti. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Hala enkaz altında olanlar olabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktayı hedef aldığını belirterek, Rusya'nın saldırılarda 56 füze ve 670'ten fazla İHA kullandığını açıkladı.

"KENTİN 20 FARKLI NOKTASINDA HASAR MEYDANA GELDİ"

Rusya'nın saldırılarında hipersonik, balistik ve seyir füzesi kullandığını aktaran Zelenskiy, "Bu saldırının ana hedefi Kiev'di. Şehrin yirmi farklı noktasında hasar meydana geldi; sıradan konut binaları, bir okul, bir veteriner kliniği ve sivil altyapı hedef alındı. Benzer terör saldırıları Kremençuk'taki enerji altyapısına, Çornomorsk'taki liman ve konut alanlarına de düzenlendi. Bunlar, kesinlikle savaşın sona erdiğine inanan birinin eylemleri değil" ifadelerini kullandı.